Стефанчук пропонує карати депутатів за порушення маскового режиму в Раді

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує передбачити правовий механізм притягнення до відповідальності народних депутатів, які порушують масковий режим у залі засідань парламенту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочу попросити керівників фракцій звернути увагу на дисципліну маскового режиму в залі. Я побачив, що заклики з боку президії не діють. Тому я хотів би, щоб ми знайшли, все-таки, той механізм, за яким буде здійснюватися фіксація правопорушення, і депутати, які допустили це, будуть нести відповідальність - адміністративну, правову", - зазначив Стефанчук під час погоджувальної ради 12 квітня.

Перший віцеспікер наголосив, що це надзвичайно важливо не тільки для підвищення правової свідомості, а й для наповнення державного бюджету.

Нагадаємо, 14 січня набув чинності закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок.

У листопаді минулого року Верховна Рада посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобів індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 гривень.

У січні спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що завдяки онлайн-трансляції правоохоронці самі мають фіксувати порушення з боку нардепів і карати їх за недотримання маскового режиму.