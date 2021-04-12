Україна та Малайзія уклали Договір про передачу засуджених осіб. Церемонія підписання документу відбулася 12 квітня в адміністративній столиці Малайзії - місті Путраджая. Україна стала першою державою, із якою азійська країна підписала такий документ, повідомляють у посольстві України в Малайзії.

Фото: надано послом України в Малайзії Олександром Нечитайлом

Від імені України договір підписав посол Олександр Нечитайло. Документ передбачає створення правового механізму для можливості повернення засуджених осіб у державу їхнього громадянства для подальшого відбування покарання.

"Україна стала першою країною, з якою Малайзія уклала такий документ. За твердженням наших малайзійських колег, у подальшому текст підписаного сьогодні Договору буде своєрідним зразком, на який Малайзія орієнтуватиметься під час переговорів з іншими державами", - зазначив Олександр Нечитайло після церемонії підписання.

За словами дипломата, перемовини щодо укладення відповідного договору відбулися достатньо оперативно – впродовж одного раунду в лютому 2020 року. Посол наполягає, що цього результату вдалося досягти завдяки конструктивній позиції малайзійського уряду.

"Сьогоднішня подія – результат наполегливої та ефективної роботи переговорної команди, українську частину якої очолювала заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць. До складу нашої делегації входили також представники Офісу Президента України, МЗС та Посольства. Хочу подякувати малайзійській стороні, конструктивний підхід якої дозволив оперативно завершити переговорний процес", - відзначив Олександр Нечитайло.

Наразі відомо, що після повернення в Україну Клавдії Лопаткіної у травні 2020 року, засудженої малайзійським судом за нелегальне транспортування наркотичних речовин, в пенітенціарній системі Малайзії не залишилося громадян України.

Україна є стороною Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року, учасниками якої є 66 держав світу. Окрім того, Україна має 13 чинних двосторонніх міжнародних договорів про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.