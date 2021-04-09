Шмигаль відповів Кличку на прохання ввести локдаун погрозою змінити голову КМДА

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на заклик до уряду міського голови Києва Віталія Кличка запровадити загальнонаціональний локдаун.

Глава Кабміну підкреслив, що уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади.

"Ми готові до співпраці. Якщо її мета - не політичний піар", - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що Київ має чи не найбільше ресурсів і можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними.

"Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА", - написав він.

Шмигаль зазначив, що в деяких регіонах після запровадження Державною комісією з ТЕБ і НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялася. Наприклад, сьогодні з "червоної" зони має вийти Івано-Франківська область.

"Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби", - наголосив він.

Щодо Києва, то прем’єр упевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік.

"Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну", - додав прем’єр-міністр.

На сьогоднішньому брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко закликав уряд оголосити загальний локдаун. "Скільки ще людей повинно захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні. Інакше в умовах відсутності масової вакцинації країну чекає катастрофа", - сказав він.

Раніше уряд говорив, що загальний локдаун можливий тоді, коли більше від половини регіонів України опиниться в "червоній" зоні.

Зараз "червоними" є 13 із 25 регіонів України (не враховуючи окупованих Криму і Севастополя), але уряд не планує оголошувати локдаун.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов кілька днів тому сказав, що введення посилених карантинних заходів на загальнонаціональному рівні зараз не обговорюється.