Засідання РНБО не буде, бо Зеленський і Данілов на Донбасі, - ОП

Засідання Ради національної безпеки і оборони України 9 квітня не відбудеться, оскільки президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов перебувають на Донбасі.

Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Офісу президента.

В ОПУ додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється залежно від графіка голови держави.

Коли відбудеться наступне засідання РНБО, там не уточнили.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РНБО 9 квітня продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік минулого тижня прізвищами тих, хто не увійшов до топ-10, але має суттєвий вплив на "ринку контрабанди". Також зазначалося, що до санкцій РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський другий день перебуває на Донбасі. 9 квітня глава держави відвідав позиції на передньому краї оборони. Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.