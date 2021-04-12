Держави ОБСЄ засудили нарощування Росією військ на українських кордонах

Деякі держави цікавляться, коли РФ поверне свою армію на місця дислокації.

Держави ОБСЄ висловили занепокоєння та осуд щодо дій Росії, яка нарощує військові сили на українських кордонах. Про це йдеться у звіті за результатами засідання ОБСЄ,який є у розпорядженні "Радіо Свобода".

Португалія (нині головує в Євросоюзі) від імені ЄС висловила стривоженість погіршенням безпекової ситуації на сході України, а також зібранням російських військ на кордонах і в окупованому Криму.

"Португалія та Євросоюз заликали Російську Федерацію вжити необхідних кроків для деескалації ситуації та долучитися до змістовного діалогу та конструктивних консультацій", - йдеться у звіті.

Португалія і ЄС "закликали сторони утриматися від дій і риторики, що можуть призвести до посилення напруги".

Велика Британія вимагає "більше прозорості" відносно дій армії Росії. Британія також просить Росію відповісти, чому вона не повідомила ОБСЄ про свої дії на кордоні. Канада цікавиться, коли РФ згорне свою військову активність, а її військовослужбовці повернуться до постійних місць дислокації.

"Сполучені Штати підкреслили, що відсутність прозорості вказує на те, що це не є рутинні та попередньо заплановані військові навчання. Німеччина, також виступаючи від імені Франції, вказала на тривогу через масштабні пересування військового контингенту Росії на кордоні з Україною, яку можна розвіяти належними поясненнями", – йдеться в звіті.

Німеччина та Франція розкритикували відповідь Росії щодо пересування її військ як надто стислу і загальну. Грузія, Польща, Литва, Латвія і Туреччина також висловили підтримку територіальній цілісності України. Швейцарія подякувала Україні за рішення ініціювати засідання і заявила, що "уважно стежить за розвитком подій".

Нагадаємо, що 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Однак російська сторона відмовилася брати участь у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації нею військових сил на кордоні з Україною.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.