Завтра Верховна Рада проведе два позачергових засідання

Депутати Верховної Ради завтра, 13 квітня, проведуть два позачергових засідання.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Щойно підписав розпорядження про проведення завтра двох позачергових засідань. Перше засідання відбудеться о 16:00. До розгляду планується п'ятьох питань, більшість з яких направлені на врегулювання ситуації з тарифами", - написав він у фейсбуці.

Друге позачергове засідання, за словами Разумкова, планується на 17:30.

На ньому депутати мають розглянути 12 питань, серед яких - законопроекти, пов’язані із запобіганням поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, минулого тижня в "Слузі народу" заявили, що цього тижня крім чергових, будуть щонайменше два позачергових засідання – у вівторок і четвер. Пізніше нардеп Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що, ймовірно, буде навіть три засідання.

Зал засідань парламенту вирішили кварцувати кожного пленарного дня. Для цього перерву збільшать з 30 хвилин до години.