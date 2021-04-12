​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
ГоловнаПолітика

Офіс генпрокурора вирішив призначити речника

Кандидати повинні мати вищу освіту і вміти говорити українською.

Офіс генпрокурора вирішив призначити речника
Фото: 5.ua

Офіс генерального прокурора оголосив конкурс на посаду речника.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

Особливих вимог до кандидатів немає. Вони повинні мати вищу освіту, бажано за спеціальністю "Право/Правознавство" чи "Журналістика", та вільно володіти українською мовою.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, речник також повинен вільно почуватися перед камерами, бути готовим відповідати на питання журналістів в будь-який час та вміти грамотно і просто пояснювати складні юридичні процеси.

Кандидати, які зацікавлять рекрутерів Офісу генпрокуратури, повинні будуть виконати практичне завдання, пройти співбесіду з конкурсною комісією та стажування в тренінговому центрі прокурорів.

Документи на зайняття вакансії приймаються до 19 квітня. Потенційні кандидати повинні надіслати резюме і мотиваціний відеролик до трьох хвилин.

Нагадаємо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури, яка передбачала переатестацію прокурорів та зміну всієї структури. Замість Генеральної прокуратури з січня 2020 року було створено Офіс генерального прокурора, у вересні 2020 року почали працювати нові обласні прокуратури, а в березні 2021 року - нові окружні прокуратури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також