Офіс генерального прокурора оголосив конкурс на посаду речника.
Про це повідомляється на сайті ОГП.
Особливих вимог до кандидатів немає. Вони повинні мати вищу освіту, бажано за спеціальністю "Право/Правознавство" чи "Журналістика", та вільно володіти українською мовою.
За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, речник також повинен вільно почуватися перед камерами, бути готовим відповідати на питання журналістів в будь-який час та вміти грамотно і просто пояснювати складні юридичні процеси.
Кандидати, які зацікавлять рекрутерів Офісу генпрокуратури, повинні будуть виконати практичне завдання, пройти співбесіду з конкурсною комісією та стажування в тренінговому центрі прокурорів.
Документи на зайняття вакансії приймаються до 19 квітня. Потенційні кандидати повинні надіслати резюме і мотиваціний відеролик до трьох хвилин.
Нагадаємо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури, яка передбачала переатестацію прокурорів та зміну всієї структури. Замість Генеральної прокуратури з січня 2020 року було створено Офіс генерального прокурора, у вересні 2020 року почали працювати нові обласні прокуратури, а в березні 2021 року - нові окружні прокуратури.