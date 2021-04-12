Кандидати повинні мати вищу освіту і вміти говорити українською.

Офіс генерального прокурора оголосив конкурс на посаду речника.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

Особливих вимог до кандидатів немає. Вони повинні мати вищу освіту, бажано за спеціальністю "Право/Правознавство" чи "Журналістика", та вільно володіти українською мовою.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, речник також повинен вільно почуватися перед камерами, бути готовим відповідати на питання журналістів в будь-який час та вміти грамотно і просто пояснювати складні юридичні процеси.

Кандидати, які зацікавлять рекрутерів Офісу генпрокуратури, повинні будуть виконати практичне завдання, пройти співбесіду з конкурсною комісією та стажування в тренінговому центрі прокурорів.

Документи на зайняття вакансії приймаються до 19 квітня. Потенційні кандидати повинні надіслати резюме і мотиваціний відеролик до трьох хвилин.

Нагадаємо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури, яка передбачала переатестацію прокурорів та зміну всієї структури. Замість Генеральної прокуратури з січня 2020 року було створено Офіс генерального прокурора, у вересні 2020 року почали працювати нові обласні прокуратури, а в березні 2021 року - нові окружні прокуратури.