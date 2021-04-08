Україна повідомила в Гаагу про віроломства Росії під Іловайськом і в ДАП

Офіс генерального прокурора передав в Міжнародний кримінальний суд інформаційне повідомлення, яке стосується віроломного вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокуратури.

29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українським військовим, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти.

Схожа ситуація склалася у січні 2015 року, коли окупаційна адміністрація Росії в Донецькій області запросила режим тиші для евакуації з поля бою загиблих та поранених і використала його для мінування позицій ЗСУ.

Внаслідок підриву тоді загинули загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, причому одного полоненого було вбито.

Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".

Інформаційне повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Генеральна прокуратура направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про дев'ять випадків позасудових страт на Донбасі, які вчинили проросійські бойовики "Козачого союзу "Область Війська Донського" (КСОВД).

Убивства сталися під час боїв за Іловайськ 2014 року і Дебальцеве 2015 року, а жертвами "казаків" стали військовослужбовці Збройних сил України.