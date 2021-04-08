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Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув один військовий

Два обстріли було здійснено по об'єктах цивільної інфраструктури.

Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув один військовий
Фото: EPA/UPG

З початку доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 - по позиціях українських захисників і два обстріли цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - станкові протитанкові гранатомети.

Унаслідок ворожого вогню український військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям.

У районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що окупанти за допомогою сучасних засобів РЕБ продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією, підконтрольною Україні.

"До того ж, російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський поїхав на Донбас. У Кремлі назвали його поїздку на передову "грою з сірниками".

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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