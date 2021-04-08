Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, загинув один військовий

Два обстріли було здійснено по об'єктах цивільної інфраструктури.

З початку доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 - по позиціях українських захисників і два обстріли цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - станкові протитанкові гранатомети.

Унаслідок ворожого вогню український військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям.

У районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що окупанти за допомогою сучасних засобів РЕБ продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ, як над тимчасово окупованою територією, так і над територією, підконтрольною Україні.

"До того ж, російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський поїхав на Донбас. У Кремлі назвали його поїздку на передову "грою з сірниками".

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.