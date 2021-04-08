Ексчиновниці філії "Укрзалізниці" повідомили про підозру в завданні понад 494 млн грн збитків

Унаслідок її службової недбалості в 2017-2018 роках було незаконно видобуто майже 219 тис. куб. м габро-анортозиту, граніту та габро-нориту.

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому виконувачу обов'язків директора філії "Центру управління промисловістю" АТ "Укрзалізниця", недбалість якої призвела до незаконного видобутку копалин.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Посадовиця не забезпечила оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт на виробничому підрозділі "Пинязевицький кар'єр". При цьому здійснення незаконних вибухів на гранітному кар'єрі не припинила. Унаслідок її службової недбалості в 2017-2018 роках там було незаконно проведено п’ять вибухів та видобуто майже 219 тис. куб. м габро-анортозиту, граніту та габро-нориту", - написала генпрокурорка у фейсбуці.

Вона зазначила, що дії підозрюваної завдали шкоди довкіллю на суму 494,7 млн грн.

Крім того, за фактом незаконного видобутку корисних копалин перебуває на розгляді в суді обвинувальний акт стосовно начальника виробничого підрозділу "Пенізевицький кар'єр" філії "ЦУП" ПАТ "Укрзалізниця".

"Захист природи та збереження надр ми поставили собі за пріоритет на 2021 рік на спільній нараді з правоохоронними та іншими державними органами менше місяця тому. Зараз бачимо вже перші результати напрацьованої дорожньої карти дій. Злочини в екологічній сфері мають каратись по всій суворості, адже це питання безпеки і здоров’я нації", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки в головному офісі "Укрзалізниці".