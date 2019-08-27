Генштаб назвал новые данные о погибших в Иловайске военных

Общие потери сил АТО под Иловайском в августе 2014 могут достигать 420 бойцов.

В боях за Иловайск в августе 2014 года Украина потеряла 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

Такие данные по состоянию на 22 августа 2019 года предоставил Генштаб Вооруженных сил Украины, передает BBC-Украина.

В Генштабе также уточнили потери непосредственно во время выхода по "зеленому" коридору.

"Непосредственно 29 августа 2014 года погибли 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29 августа 2014)", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено к-во пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019 года".

Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 бойцов. Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью "Радио Свобода" рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, с учетом обновленных данных Генштаба, общие потери сил АТО под Иловайском в августе 2014 могут достигать 420 бойцов.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных в Иловайске.

Напомним, в третьей декаде августа 2014 года российские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы не допустить разгром боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

В результате вражеские силы достигли подавляющего преимущества: личный состав - 18 к 1; танки - 11 к 1, бронетехника - 16 к 1; артиллерия - 15 к 1, "Грады" - 24 к 1. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство сил АТО во главе с Виктором Муженко организовало переговоры с российскими военными во главе с генералом Николаем Богдановским о безопасном выводе украинских сил. После трех дней обсуждений российская сторона гарантировала "зеленый коридор" украинским военным, но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны вплотную с тяжелого вооружения.

Жертвами нападения стали 366 украинских военных, 429 человека получили ранения, 300 человек попали в плен. Вооруженные силы Украины потеряли вооружений и техники на сумму почти 300 млн гривен.

Следствие Главной военной прокуратуры по Иловайску еще не завершено. Его ход засекречен.