У Штабі ООС спростували причетність ЗСУ до загибелі п’ятирічної дитини на Донеччині

Російські пропагандисти намагаються використовувати смерть п’ятирічної дитини на окупованій території Донецької області в інформаційній війні проти України. Збройні сили України до цього інциденту не мають відношення.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник командувача операцією Об'єднаних сил Едуард Москальов.

"Це черговий фейк РФ. Це щось на зразок "розп'ятого хлопчика". Вони всіляко намагаються надавати якусь таку фейкову інформацію, щоб дискредитувати ЗСУ. Ця інформація не має ніякого практичного значення, і ЗСУ до цього факту не мають ніякого відношення", - сказав Москальов.

Він звернув увагу на те, що вперше інформація про загибель дитини з'явилася в ЗМІ із зазначенням того, що хлопчик загинув від вибухового пристрою, який знайшов у гаражі.

"ЗСУ не мають ніякого відношення до загибелі цивільного населення. Водночас російська пропаганда ніяк не коментує ті факти, які відбуваються у нас тут, а саме за період з 1 січня до квітня. Як вони вчиняють обстріли населених пунктів - за цей час зафіксовано близько 10 обстрілів населених пунктів. І крайній з них стався сьогодні вранці, коли з артилерії калібру 122 мм було обстріляно населений пункт Водяне, що на Приазов'ї", - повідомив заступник командувача ООС.

Нагадаємо, напередодні окупаційна влада "ДНР" звинуватила ЗСУ у вбивстві п'ятирічної дитини. За словами бойовиків, безпілотник ЗСУ нібито скинув якийсь вибуховий пристрій на селище Олександрівське, яке розташоване в глибокому тилу, за 15 кілометрів від лінії фронту, на околиці міста Єнакієве. Внаслідок цього загинула дитина і отримала поранення жінка.