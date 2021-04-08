Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Штабі ООС спростували причетність ЗСУ до загибелі п’ятирічної дитини на Донеччині

Мета подібних інформаційних операцій - дискредитація ЗСУ.

У Штабі ООС спростували причетність ЗСУ до загибелі п’ятирічної дитини на Донеччині
Фото: facebook/Донбасс SOS

Російські пропагандисти намагаються використовувати смерть п’ятирічної дитини на окупованій території Донецької області в інформаційній війні проти України. Збройні сили України до цього інциденту не мають відношення.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник командувача операцією Об'єднаних сил Едуард Москальов.

"Це черговий фейк РФ. Це щось на зразок "розп'ятого хлопчика". Вони всіляко намагаються надавати якусь таку фейкову інформацію, щоб дискредитувати ЗСУ. Ця інформація не має ніякого практичного значення, і ЗСУ до цього факту не мають ніякого відношення", - сказав Москальов.

Він звернув увагу на те, що вперше інформація про загибель дитини з'явилася в ЗМІ із зазначенням того, що хлопчик загинув від вибухового пристрою, який знайшов у гаражі.

"ЗСУ не мають ніякого відношення до загибелі цивільного населення. Водночас російська пропаганда ніяк не коментує ті факти, які відбуваються у нас тут, а саме за період з 1 січня до квітня. Як вони вчиняють обстріли населених пунктів - за цей час зафіксовано близько 10 обстрілів населених пунктів. І крайній з них стався сьогодні вранці, коли з артилерії калібру 122 мм було обстріляно населений пункт Водяне, що на Приазов'ї", - повідомив заступник командувача ООС.

Нагадаємо, напередодні окупаційна влада "ДНР" звинуватила ЗСУ у вбивстві п'ятирічної дитини. За словами бойовиків, безпілотник ЗСУ нібито скинув якийсь вибуховий пристрій на селище Олександрівське, яке розташоване в глибокому тилу, за 15 кілометрів від лінії фронту, на околиці міста Єнакієве. Внаслідок цього загинула дитина і отримала поранення жінка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram

Читайте також