Половина українців побоюються захворіти на ковід, - опитування

Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються - 17%.

52% українців висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% - не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються - 17%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

За останні місяці рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

65% опитаних підтримують запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), 33% – не підтримують.

77% підтримують закриття ресторанів та кафе, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків. Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.

55% заявили, що будуть більше дотримуватися правил "жорсткого карантину", ніж весною минулого року. 17% - сказали, що робитимуть це менше, 26% - так само.

Нагадаємо, більше 70% українці впевнені, що ковід створили штучно. У природне походження ковіду вірять 19% опитуваних групою "Рейтинг".