Більше 70% українці впевнені, що ковід створили штучно, – соцопитування "Рейтингу"

Згідно з соцопитування групи "Рейтинг", 71% українців впевнені в тому, що коронавірус є штучно створеним. У природне походження ковіду вірять 19%.

Серед тих, хто вважає вірус штучним, відносна більшість вірить у створення в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю - 27%, з метою зменшення кількості населення - 40%. Ще 17% вірять в те, що він створений з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми. Такі результати опитування оприлюднені на сайті "Рейтингу".

Фото: Рейтинг

"За останній місяць спостерігається невелике зростання індексу емоційного напруження серед опитаних. Так, у березні тих, хто оцінив свій емоційний стан як напружений, було 26% (у лютому – 23%). Спокійним оцінили свій стан 43%, посереднім – 30%. Вищий рівень емоційного напруження спостерігається серед жінок, старших опитаних, та особливо серед тих, хто важко перехворів на COVID-2019. За весь час досліджень (з березня 2020 до березня 2021), найвищі значення емоційного напруження фіксувалися в листопаді минулого року", – зазначили в опитуванні.

"Рейтинг" стверджує, що за рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія опитаних розділилася майже порівну. 37% є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% – супер лояльні, 11% – лояльні). 41% – є критиками вакцинації (31% – супер критики, 10% – критики). Решта – так звані нейтрали.

Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18-49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя". При цьому найбільш лояльні до вакцинації прихильники Європейської солідарності, партії Гройсмана та "Голосу". Частіше критично ставляться до вакцинації ті, які не бояться захворіти на коронавірус, кажуть, що хворіли на COVID-19, але тест не робили, вважають, що вакцина це більше про заробіток, ніж про захист людей і вірять, що більшість вакцин небезпечні.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р.

Нагадаємо, що фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я схиляються до того, що походження коронавірусу пов'язане з торгівлею тваринами в Китаї.