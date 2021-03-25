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На Харківщині відновлений ОПЗЖ "камінь дружби" з Росією не простояв і доби

Увечері в середу громадська організація Фрайкор в своєму телеграм-каналі опублікувала відео і фото розбитого знака.

Представники ОПЗЖ на виїзді з Харкова відновили пам'ятний знак "дружби українського і російського народів", встановлений на згадку про Переяславську Раду 1654 року. 

Про це у своєму Facebook повідомив голова фракції ОПЗЖ в Харківській міськраді Андрій Лесик.

"Сьогодні в Харкові був відновлений пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Він був встановлений в пам'ять про Переяславську Раду 1654 року, але був зруйнований вандалами. Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди будемо стояти за дружбу двох братніх народів" , - написав Лесик.

Встановлений знак не простояв і доби. Увечері в середу громадська організація Фрайкор в своєму телеграм-каналі опублікувала відео і фото розбитого знака.

"Фрайкор проти дружби з РФ", - написано під відео.

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