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У Польщі помер чоловік, який постраждав в аварії українського автобуса

Число жертв ДТП, що сталася 6 березня, зросло до шести.

У Польщі помер чоловік, який постраждав в аварії українського автобуса
Фото: tvn24.pl

У лікарні міста Жешув померла шоста жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч проти 6 березня.

Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає Укрінформ.

"Напередодні в лікарні помер чоловік - шоста жертва автокатастрофи українського автобуса",- повідомив Павлюк.

За його словами, тіло загиблого планують у четвер перевезти в Україну. Транспорт для перевезення тіла зобов'язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.

Нагадаємо, 6 березня український автобус, яким подорожували 57 осіб, потрапив у ДТП. В результаті наїзду на відбійник і падіння у рів загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості.

У ніч на 22 березня на тому ж місці сталася ДТП з іще одним українським автобусом. Загинув один з водіїв.

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