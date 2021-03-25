МВС змінило правила видачі автомобільних номерів

Кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки лише своєї області.

В Україні кожний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ видаватиме на транспортні засоби номерні знаки тільки своєї області, незалежно від місця реєстрації власника автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

"Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної незалежності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було до тепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Тобто, пояснили у пресслужбі, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки лише своєї області.

При цьому, додали у пресслужбі, зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які українці залишили на платному зберігання в сервісному центрі МВС.