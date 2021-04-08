Українці назвали головні проблеми в країні, - опитування

Першою трійкою проблем, що найбільше хвилюють громадян в Україні є: високі тарифи на послуги ЖКГ (56,8%), воєнний конфлікт на Сході (52,2%) та пандемія коронавірусу Covid-19 (52,1%).

Такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні. Погляд громадян», проведенного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

На четвертому місці - економічна ситуація в країні та низький рівень життя населення (49,1%), при цьому корупція у владі (39,8%) та якість медичного обслуговування (38,2%) є найбільш важливими для більше ніж третини громадян.

Екологічна ситуація посідає сьому позицію у рейтингу найболючіших проблем країни, через неї непокояться понад чверть опитаних (25,6%). Так само, як і через відсутність ефективних реформ – ця проблема знаходиться на восьмому місці (25,5%).

Кожний п’ятий українець (21,2%) переживає через карантинні заходи, які вживає влада у зв’язку з пандемією коронавірусу Covid-19, а кожний шостий (16,4%) – через Анексію Криму – вона завершує першу десятку даного рейтингу.

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.