Денісова вимагає перевірити факт застосування тортур до арештованого в Криму журналіста Єсипенка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування тортур до арештованого в Криму позаштатного журналіста "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка.

За словами Денісової, у ході судового засідання, що відбулося 6 квітня 2021 року у так званому "Верховному суді Криму" незаконно утримуваний Єсипенко повідомив про застосування до нього тортур.

"Так, 10 березня 2021 року невідомі люди в масках, застосовуючи фізичну силу, насильно посадили його в автомобіль без розпізнавальних знаків і протягом двох днів незаконно утримували в підвальному приміщенні в Балаклавському районі м. Севастополя, яке не є офіційним місцем утримання під вартою. За словами нашого співгромадянина, до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту з жорстоким поводженням - надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з’ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ", - поінформувала український омбудсман.

Єсипенко зазначив у суді, що всі його так звані "свідчення" були надані під тиском, тому він від них відмовився.

"Незаконними діями працівники ФСБ порушили його право на життя, на свободу і особисту недоторканність, на справедливий судовий розгляд, а також на ефективний засіб правового захисту, що передбачено статтями 2, 5, 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також було порушено статтю 3 цієї ж Конвенції - «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню»", - зазначила Людмила Денісова.

Український омбудсман наголосила, що вважає подібні дії з боку представників правоохоронних органів неприпустимими, і що ці особи повинні бути притягнуті до відповідальності.

Денісова також закликала Верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде, голову Комітету ООН проти катувань Йенса Модвіга та комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович відреагувати на грубі порушення прав людини окупаційною владою на території тимчасово окупованого українського Криму та посилити тиск на РФ з вимогою звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня та заарештували до 11 травня.

Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.