Наступного тижня Рада відновить пленарні засідання і проведе позачергові, - Арахамія

За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить для ухвалення необхідних законопроєктів.

Верховна Рада на наступному тижні відновить пленарні засідання і проведе позачергові. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає ”Інтерфакс-Україна”.

"Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент повинен працювати вдвічі потужніше і ухвалити всі необхідні на сьогодні законопроекти", - сказав Арахамія.

За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроект № 2194.

Серед законопроєктів, які вимагають невідкладного ухвалення, Арахамія назвав законопроект № 4475, який дозволить захистити українців, які мають борги по кредитах в іноземній валюті, та президентський законопроект № 4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування.

Нагадаємо, Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що "Слузі народу" доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції.