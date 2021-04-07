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Наступного тижня Рада відновить пленарні засідання і проведе позачергові, - Арахамія

За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить для ухвалення необхідних законопроєктів.

Наступного тижня Рада відновить пленарні засідання і проведе позачергові, - Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада на наступному тижні відновить пленарні засідання і проведе позачергові. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає ”Інтерфакс-Україна”.

 "Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання, а також проведе позачергові. Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент повинен працювати вдвічі потужніше і ухвалити всі необхідні на сьогодні законопроекти", - сказав Арахамія.

За його словами, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроект № 2194.

Серед законопроєктів, які вимагають невідкладного ухвалення, Арахамія назвав законопроект № 4475, який дозволить захистити українців, які мають борги по кредитах в іноземній валюті, та президентський законопроект № 4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування.

Нагадаємо, Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що "Слузі народу" доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції.

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