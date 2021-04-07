На офіційному сайті НАТО з'явилася українська мова

На офіційному сайті Північноатлантичного альянсу 6 квітня з’явилася українська версія.

Відтепер пошукова система Google автоматично показує українським користувачам версію сайту НАТО державною мовою.

Крім української, сайт НАТО доступний англійською, французькою та російською мовами.

5 квітня пост українською мовою вперше з’явився в соцмережах Сухопутного командування НАТО (NATO Allied Land Command). Публікація присвячена партнерству України і НАТО. До цього всі публікації були тільки англійською.

Ця публікація була зроблена на тлі ескалації обстрілів на сході України та нарощення військової міці на кордонах.