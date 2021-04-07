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Україна розслідує обставини, які могли сприяти захопленню Криму Росією, - Данілов

"Справа не в тому, що хтось має за це сісти – в нашій країні це більше не повинно повторюватися".

Україна розслідує обставини, які могли сприяти захопленню Криму Росією, - Данілов
Фото: Макс Требухов

Україна розслідує обставини, які могли сприяти захопленню Криму Росією. Рада національної безпеки і оборони досліджує, зокрема, Харківські угоди, за якими Росії продовжили термін розміщення Чорноморського флоту. 

Про цей процес в інтерв'ю LB.ua заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Процес триває. З’ясовуються обставини. У Віктора Семенова (ми з ним у 1994 році синхронно були мерами: я – Луганська, він – Севастополя) є книга, де описано багато подій з 1992-го року", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання про відповідальність тодішнього керівництва України за "здачу" Криму.

"Ми займаємося документами, фактами, процесами, які були раніше. Ми підняли угоди 2010 року (Харківські угоди, – LB.ua), і це окрема новела. І справа не в тому, що хтось має за це сісти – в нашій країні це більше не повинно повторюватися. Це головне", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням президент Володимир Зеленський заявив, що ті, хто дозволив Росії "взяти Крим без бою", мають нести відповідальність. Глава держави наголосив, що питання відповідальності за здачу Криму полягає "не в помсті, а в справедливості".

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