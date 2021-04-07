Депутати "ЄС" вимагають від Нацполіції пояснень щодо стеження за депутатом Київради Кононенком

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарнсть» направили звернення Голові Національної поліції України Ігорю Клименку, в якому вимагають надати інформацію щодо підстав незаконного стеження за депутатом Київради, генералом СБУ Віктором Кононенком. Про це йдеться у пресслужбі партії.

«У період з 25 по 30 березня 2021 року депутатом Київської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Кононенком В.І. було зафіксовано візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на його життя. При встановленні осіб, котрі здійснювали спостереження, один з них пред’явив посвідчення співробітника Національної поліції України», – йдеться у депутатському зверненні.

Народні депутати вимагають від керівництва Нацполіції надати відповіді на запитання: чи здійснювалось Національною поліцією України стосовно депутата Київської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Кононенка В.І. оперативні, оперативно-розшукові, слідчі чи інші заходи, на яких підставах. Якщо ні, то чи встановлені особи, котрі здійснють незаконне стеження.

Як відомо, народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», ексголова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про незаконне стеження за генералом СБУ, депутатом Київради від «ЄС» Віктором Кононенком.

«Напередодні другої річниці президентських виборів влада перестає бути просто владою і вироджується в те, що зазвичай називають режимом. Сьогодні режим пробив чергове дно. Встановлено незаконне, політичне стеження проти депутата Київської міської ради від «ЄС» Віктора Кононенка. І все це відбувається на тлі постійних переслідувань владою українських воїнів, добровольців, волонтерів, учасників Революції Гідності», – говорить Парубій.