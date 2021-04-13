Продовжується реєстрація на презентацію дослідження Інституту Горшеніна та Фонду Фрідріха Еберта "Екологічні тренди в Україні"

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s6m2RZ4wSpaUQrs2_EDrUg .

15 квітня (четвер) 2021 року об 11:00 відбудеться Презентація результатів соціологічного дослідження, проведенного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян”.

Захід проходитиме в онлайн форматі на платформі Zoom.

Після презентації відбудеться дискусія на тему «Актуальність екологічних проблем та шляхи їхнього вирішення».

Питання до обговорення:

- Наскільки гострою є проблема екології для українців?

- Як громадяни оцінюють екологічну ситуацію в Україні?

- Причини та наслідки екологічних проблем очима громадян.

- На кого українці покладають відповідальність за стан екології в країні?

- Чому в Україні досі не налагоджений процес сортування, переробки та утилізації сміття?

У презентації візьмуть участь:

Марсель Рьотіг , директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;

, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; Марія Коваль-Гончар , проектний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;

, проектний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; Світлана Балюк , керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

, керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна; Дмитро Заруба , перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України;

, перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України; Леся Василенко , народний депутат України, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування;

, народний депутат України, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування; Любов Колосовська , голова організації «Батарейки, здавайтеся!»;

, голова організації «Батарейки, здавайтеся!»; Артем Романюков, співзасновник проекту SaveEcoBot.

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s6m2RZ4wSpaUQrs2_EDrUg

Посилання на пряму трансляцію буде опубліковане у стрічці новин на сайті LB.ua. У чаті прямої трансляції на Youtube та на платформі Zoom буде можливість поставити запитання учасникам дискусії.

Контакти для акредитації ЗМІ: email: info@gorshenin.eu

Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні – є обов'язковим.

Дослідження “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.