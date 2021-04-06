Україна вимагатиме екстрадиції громадянина Франції, причетного до загибелі в ДТП двох неповнолітніх українок

Якщо Франція відмовиться видавати свого громадянина для суду, Україна вимагатиме суду над ним у Франції.

Українські правоохоронці здійснюють низку заходів для притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Франції, причетного до загибелі в ДТП двох неповнолітніх громадянок України.

Про це сказано у повідомленні Генпрокуратури.

У понеділок, 5 квітня 2021 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зустрілися із матір’ю двох дівчаток, які загинули внаслідок ДТП.

Йдеться про аварію за участі автомобіля «Лексус RХ350», який 27 липня 2020 року потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп біля Бродів на Львівщині. Громадянин Франції Рашид Анані, 1972 року народження, перебуваючи в процесі обгону, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Рено». Двоє громадянок України 16 і 13 років, які перебували в авто, загинули. Водія евакуювали медичним літаком до Франції. За словами Антон Геращенко, він вижив, змінив всі телефони і намагається уникнути кримінальної відповідальності.

«Все, що від нас залежить, ми будемо робити. Ми вже направили клопотання про доручення до Французької Республіки, в якому просимо провести низку слідчих дій, зокрема, вручити водієві повідомлення про підозру, допитати його як підозрюваного на території Франції та вручити повістку про виклик в Україну для проведення слідчих дій. Окрім того, ми спробуємо задіяти дипломатичні канали і рухатися до результату. Це справа честі українських правоохоронців – показати, що ми захищаємо наших українських громадян у будь-яких юрисдикціях і всіма доступними для нас способами», – сказала Венедіктова.

Зі свого боку заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко наголосив, що важливо надати якомога більшого розголосу розслідуванню цієї справи у Франції.

“Громадянин Франції не уникне суворого покарання. Рашиду Амані оголошено про підозру. Генеральна прокуратура вимагатиме видачі Рашида Амані для суду в Україні. Якщо Франція відмовиться видавати свого громадянина для суду, ми будемо вимагати суду над Рашидом Амані у Франції. І в Україні і у Франції за ненавмисне вбивство в результаті ДТП закон передбачає до 10 років позбавлення волі з відшкодуванням всього морального і матеріального збитку”, - написав Геращенко у Facebook.