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На Полтавщині поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу сухостою

Вогнем знищено близько 3,5 гектарів сухостою на луках.

У Полтавській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на луках на території Карлівської тергромади.

Про це йдеться у повідомленні МВС у соцмережі Facebook.

Пожежа сталася 2 квітня, близько 20:30, між містом Карлівка та селом Попівка. За попередніми даними, вогнем знищено близько 3,5 гектарів сухостою на луках.

Фото: МВС

Працівникам Карлівського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося її локалізувати. Постраждалих у пожежі немає.

Фото: МВС

Фото: МВС

“Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України – знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу”, – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків.

Нагадаємо, у березні у Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа, пожежа охопила півгектара території природного заповідника.

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