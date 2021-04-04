У Київській області рятувальники ліквідували загорання трьох гаражів із газовими балонами всередині.
Про це повідомили у місцевому управлінні ДСНС.
“3 квітня о 16:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання гаражу на території гаражного кооперативу "Лісний", що знаходиться у м. Вишгород. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні гаражі”, – йдеться у повідомленні.
До місця події було направлено черговий караул 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород.
Рятувальники встановили, що горить двоповерховий гараж, і вогонь перекинувся ще на 2 поряд розташованих гаражі.
Гасіння ускладнювали вибухаючі газові балони, які знаходились всередині. тому рятувальники працювали на безпечній відстані.
Пожежу локалізовано о 19:00 та повністю ліквідовано о 19:35.
На місці працювали 5 відділень у складі 17 чоловік.
Нагадаємо, у м. Конотоп Сумської області рятувальники приборкали масштабну пожежу закинутої будівлі.