У Київській області рятувальники ліквідували загорання трьох гаражів із газовими балонами всередині.

Про це повідомили у місцевому управлінні ДСНС.

“3 квітня о 16:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання гаражу на території гаражного кооперативу "Лісний", що знаходиться у м. Вишгород. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні гаражі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

До місця події було направлено черговий караул 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники встановили, що горить двоповерховий гараж, і вогонь перекинувся ще на 2 поряд розташованих гаражі.

Гасіння ускладнювали вибухаючі газові балони, які знаходились всередині. тому рятувальники працювали на безпечній відстані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Пожежу локалізовано о 19:00 та повністю ліквідовано о 19:35.

На місці працювали 5 відділень у складі 17 чоловік.

Нагадаємо, у м. Конотоп Сумської області рятувальники приборкали масштабну пожежу закинутої будівлі.