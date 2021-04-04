Торік піротехніки ДСНС знищили щонайменше 2100 авіаційних бомб

У неділю, 4 квітня світ відзначає Міжнародний день просвіти щодо мінної безпеки та допомоги в протимінній діяльності.

У неділю, 4 квітня світ відзначає Міжнародний день просвіти щодо мінної безпеки та допомоги в протимінній діяльності, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН з метою підвищення обізнаності населення про небезпеку, яку несуть в собі міни та вибухонебезпечні залишки війни.

Про це нагадує пресслужба ДСНС.

“Для Державної служби України з надзвичайних ситуацій очищення території держави від вибухонебезпечних предметів часів минулих війн на сьогодні є одним із пріоритетних завдань. Також, з 2014 року піротехніки ДСНС проводять роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, якими забруднені Донецька та Луганська області унаслідок ворожих обстрілів на сході України”, – йдеться у повідомленні.

З 6 липня 2014 року піротехніки ДСНС на території Донецької та Луганської областей виявили, вилучили та знешкодили близько 220 тисяч одиниць ВНП, перевірено ділянки територій загальною площею понад 32 тис. га, а також акваторії водних об'єктів загальною площею 101 га.

Загалом, упродовж минулого року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі, більше 2 100 авіаційних бомб.

“100 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю понад 600 чоловік особового складу безстрашно виконують роботи із розмінування земель від вибухонебезпечних предметів по Україні, понад 100 чоловік щодня виконують завдання з розмінування території Донецької та Луганської областей. Вони – герої сьогодення, які, ризикуючи власним життям, рятують інших від смертельної небезпеки, що несуть боєприпаси”, – додали надзвичайники.

У ДСНС додали, що з кожним роком все більше людей травмуються від дії ВНП. “Особливо ми повинні звернути увагу на проблему захисту дітей від небезпечних знахідок, які часто маскуються під предмети побуту, дитячі іграшки тощо. Саме тому рятувальники постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами, навчають їх правилам поведінки під час виявлення підозрілих предметів, а також відвідують дошкільні та навчальні заклади в усіх регіонах держави, розповідаючи дітям про основи мінної безпеки”, – зауважили рятувальники.