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У Солом’янському районі Києва вибухом зруйновано гараж і 2-поверховий будинок

За попередньою інформацією, вибухнули балони з газом.

Фото: DSNSKyiv

На вулиці Карла Маркса у Солом’янському районі Києва стався вибух, унаслідок якого зруйновано гараж, сусідній будинок і літню кухню.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій будівлі на території приватної садиби.

ГУ ДСНС у Києві інформує, що 3 квітня о 15:43 до столичної Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух, внаслідок якого стався обвал 2-поверхової будівлі, ймовірно під завалами є люди.

"Як виявилося, за попередніми даними стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння в окремо розташованому гаражі. Внаслідок вибуху гараж знищено повністю та частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню. Вогнеборці відразу приступити до розбирання конструкцій та пошуку потерпілих", - сказано в повідомленні.

Фото: DSNSKyiv

Фото: DSNSKyiv

Фото: DSNSKyiv

За інформацією власниці гаража, в приміщенні, що обвалилося, нікого не було. "До місця події прямує кран для того, щоб підняти плити перекриття та остаточно переконатись, що там нікого немає", - інформують у ДСНС.

На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.

На сторінці dtp.kiev.ua повідомляють, що вибух стався під час встановлення газового обладнання на автомобіль.

"Ставили ГБО: вибухнули балони з газом, рознесло гараж і сусідній будинок. Дивом без постраждалих! Під завалами, на щастя, нікого не знайшли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Одесі постраждали п'ятеро осіб. Один із них помер у лікарні. З аварійного під’їзду будинку тимчасово відселено 34 особи.

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