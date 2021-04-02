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В Одесі внаслідок вибуху газу в житловому будинку постраждали п'ятеро осіб

Рятувальники ДСНС евакуювали 15 мешканців будинку.

У місті Одеса в квартирі на другому поверсі триповерхового будинку стався вибух газу. В результаті постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"По провулку Хутірський, 6/3, в квартирі на другому поверсі стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням.

Попередньо постраждало п'ятеро осіб, з них трьох доправлено до лікувальних закладів. Рятувальники ДСНС евакуювали 15 мешканців будинку.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У будівлі частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами та частково зруйновано сходовий марш.

О 15:31 пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. Від ДСНС залучалося 65 осіб та 11 одиниць техніки.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, 22 березня в Одесі під час гасіння пожежі загинув 48-річний командир відділення 8-ї пожежно-рятувальної частини Сергій Гринько.

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