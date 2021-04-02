Український військовий отримав поранення на Донбасі

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, а також заборонених мінометів 120-го калібру, на Донецькому напрямку.

Від початку доби, станом на 12:00, на Донбасі зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

На Луганському напрямку, біля населеного пункту Новотошківське, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому, поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовий ЗСУ отримав поранення. Бійцю оперативно надали допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 13 разів порушили "тишу", двох українських військовихбуло поранено.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.

30 березня, під час доповіді у Верховній Раді, начальник Генерального штабу-головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Міністр оборони США запевнив, що Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.