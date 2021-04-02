У червні в Одесі всьоме відбудеться фестиваль класичної музики Оdessa Сlassics

Участь у фестивалі цього року беруть п'ять оркестрів.

З 2 по 11 червня в Одесі всьоме відбудеться щорічний міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics. 2 квітня на прес-конференції президент Оdessa Сlassics, народний артист України Олексій Ботвінов і директор фестивалю Олена Зазуля розповіли про програму фестивалю.

Зокрема, програмою передбачені концерти з 2 по 11 червня та ще один спеціальний – 24 червня. Вони проходитимуть в Одеському національному академічному театрі опери і балету (2, 10 і 24 червня) та у Великому залі Одеської обласної філармонії (3, 5, 6, 8, 9, 11 червня), а також у Зеленому театрі (7 червня) і традиційний open-air – на Потьомкінських сходах (4 червня).

Участь у фестивалі цього року беруть участь п'ять оркестрів: Національний симфонічний оркестр України (Київ), Національний одеський філармонійний оркестр, Цюріхський і Брюссельський симфонічні оркестри, а відкриває фестивальну програму 2 червня Симфонічний оркестр Хайфи, який приїде в Одесу в повному складі – це понад 60 музикантів під керівництвом провідного ізраїльського композитора і диригента Беньяміна Юсупова.

Серед солістів програми: швейцарська скрипалька Марія Солозобова (зіграє з Симфонічним оркестром Хайфи унікальний концерт Б. Юсупова «Голоси скрипки); найпопулярніший молодий європейський піаніст Люка Дебарг (виконає концерт Моцарта); кращий сучасний виконавець німецької вокальної музики Маттіас Гьорне (покаже свою культову інтерпретацію циклу Шуберта «Зимовий шлях»); провідний піаніст Німеччини Себастіан Кнауер (представить новий погляд на творчість Бетховена у фантазії Араша Сафаяна «This is (not) Beethoven» («Це (не) Бетховен»).

Спеціальний концерт 24 червня дасть легендарний піаніст сучасності Євгеній Кісін: він вперше виступить в Україні за роки незалежності, а на одеській сцені грав, ще будучи підлітком-вундеркіндом.

Зазначається, що 4 червня відбудеться традиційний безкоштовний опен-ейр концерт на Потьомкінських сходах за участю Національного оркестру України під керуванням Володимира Сіренка. Соліст – народний артист України Олексій Ботвінов.

В рамках фестивалю буде реалізовано ще кілька паралельних проєктів. Програма сучасної української музики включає п'ять безкоштовних для відвідування концертів у Зеленому театрі та Одеському художньому музеї. Будуть представлені: проєкт «Open Opera Ukraine» – «Musica Sacra Ukraine» – партесний вимір»; ансамбль «Alter Ratio» з новою програмою музики українських композиторів; Антоній Баришевський, Золтан Алмаші, Олексій Пєтухов, літератор Олена Андрейчикова. А також художня виставка «Нонконформісти» у Музеї західного та східного мистецтва (1-23 червня).