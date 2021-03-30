УКФ оголосив другий конкурс на посаду виконавчого директора

Наглядова рада Українського культурного фонду оголосила конкурс на посаду виконавчого директора.

Про це повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на пресслужбу УКФ.

Термін прийому документів з 29 березня 2021 року по 16 квітня 2021 року.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Ознайомитися з повним переліком документів та вимог можна за посиланням.

Інформацію про подальший перебіг відкритого конкурсу оприлюднять на офіційному сайті фонду. Чи відбудуться зміни у процедурі голосування, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, 24 березня Наглядова рада УКФ не змогла проголосувати за нового виконавчого директора інституції під час першого конкурсу. Жоден претендент на посаду не набрав більшості голосів: за Станіслава Которобая – 1 голос, за Анастасію Рагімову – 4 голоси, за Юлію Савостіну – 1 голос, за Олега Соснова – 2 голоси та проти всіх – 1 голос.

Від початку на конкурс подалось 13 кандидатів, троє не пройшли перший тур, ще двоє – Вікторія Шторм та Юлія Федів, яка є виконавицею обов'язків виконавчого директора, – відкликали свої документи перед другим туром.