Мінкультури презентувало Стратегію розвитку читання

Міністерство культури презентувало стратегію промоції читання в Україні. Стратегія розрахована на 2021-2025 роки і спрямована комплексну трансформацію сфери і збільшення попиту на книги в Україні.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Це дорожня карта, що трансформує ставлення до читання в країні. Як на рівні політикуму, так і серед суспільства. Прийняття даної стратегії – крок до України як читаючої нації, яка вміє критично мислити, досягає своїх цілей і постійно займається саморозвитком. Тож втілюємо її у життя: алгоритм дій маємо, як і усвідомлення важливості проблеми", - написав міністр у своєму телеграм-каналі.

Серед основних завдань стратегії:

– підвищити статус книгочитання в державі, кількість читаючих українців;

– створити екосистему і надання відповідних умов для комфортного існування видавництвам і організаціям;

– читання як ключове дозвілля українців, зокрема для здобуття нових навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.

"Глобальна мета: щоб українці полюбили читати. А для цього, як мінімум, мають бути якісні пропозиції і вибір на ринку", - пояснив Ткаченко.

Стратегія передусім вирішить ряд проблем:

– доступність книг на всій території України, і в електронному, і у паперовому форматах. У тому числі поповнення бази безкоштовної літератури;

– збільшення пропозиції на ринку через зростання попиту. Більше перекладів іноземної літератури на українську, а також підвищення кількості примірників;

– курс на знищення піратства та контрафакту у сфері через посилення кримінальної відповідальності. Прозорість у системі книговидавництва;

– постійне оновлення фондів бібліотек у містах і регіонах: публічних, шкільних, університетських. І в подальшому трансформація бібліотек у сучасні центри для споживання книг – хаби.

"Якщо ми успішно реалізуємо заплановане – книжкова галузь зможе відродитися", - впевнений Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Український інститут книги у 2020 році фінансово підтримав 30% від усіх перекладів українських творів. Для реалізації програми було використано 4,6 млн грн.