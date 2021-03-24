Наглядова рада УКФ не обрала виконавчого директора

Наглядова рада Українського культурного фонду на своєму засіданні не змогла визначитись з новим виконавчим директором фонду.

Жоден претендент на посаду не набрав більшості голосів: за Станіслава Которобая – 1 голос, за Анастасію Рагімову – 4 голоси, за Юлію Савостіну – 1 голос, за Олега Соснова – 2 голоси та проти всіх – 1 голос.

Від початку на конкурс подалось 13 кандидатів, троє не пройшли перший тур, ще двоє – Вікторія Шторм та Юлія Федів, яка є виконавицею обов'язків виконавчого директора, – відкликали свої документи перед другим туром.

На засіданні 24 березня Наглядова рада заслухала виступи восьми кандидатів і задавала їм питання.

Український культурний фонд засновано в 2017 року окремим законом. Це державна установа, мета якої – підтримувати фінансово проєкти в сфері культури. Підтримка проєктів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.