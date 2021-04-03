Навчання планується провести на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України.

Влітку цього року Державна прикордонна служба України візьме участь в українсько-британському навчанні “COSSACK MACE – 2021”.

Про це йдеться на сайті прикордонників.

Навчання планується провести на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України.

“COSSACK MACE – 2021” мають покращити взаємосумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України, зазначили прикордонники.

У рамках цього міжнародного проєкту передбачається спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня.

Заплановано відпрацювання взаємосумісності багатонаціональних штабів, вивчення процесу прийняття військових рішень (МDMP), проведення оборонних та наступальних операцій під керівництвом багатонаціональних штабів.

Також вишкіл дозволить імплементувати найкращі практики ведення операцій з врахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС (АТО).

“Вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій”, – додали у ДПСУ.

Додамо, з 29 березня по 2 квітня прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчання, яка проходила на базі міжвидового центру підготовки підрозділів Збройних Сил України. Керівник групи планування навчання полковник Віталій Негоденко (Сухопутні війська ЗСУ) зазначив, що участь у навчаннях надасть прикордонникам можливість відпрацювати взаємодію з підрозділами НАТО та Збройними Силами України, а також покращити спроможність реагування на зміну оперативної обстановки та виникнення раптових ввідних.