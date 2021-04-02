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На Львівщині службовий собака знайшов зброю в посилках із США і Канади

Зброя була прихована серед ялинкових прикрас.

На Львівщині службовий собака знайшов зброю в посилках із США і Канади
Фото: portal.lviv.ua

На митному посту "Львів - поштовий" службовий собака виявив кілька посилок зі зброєю.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на пресслужбу Галицької митниці.

"Під час огляду міжнародних поштових відправлень на посту, що на пл. Двірцева, 1, у посилці з США, окрім задекларованих особистих речей, митники виявили пневматичну гвинтівку в комплекті з оптичним прицілом. У іншій – комплект із семи запчастин до зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в посилці з Канади, що прямувала до Івано-Франківської області, в якій начебто надіслали прикраси на ялинку, митники знайшли два стволи до вогнепальної зброї. Їх намагалися замаскувати під стовбури ялинки.

Зазначається, що небезпечні знахідки  допоміг виявити службовий пес - англійський кокер-спанієль Чейз.

За фактом пересилання зброї слідчий відділ УСБУ у Львівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 ККУ.

Фото: portal.lviv.ua

Нагадаємо, у травні минулого року у відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала надіслана з Харкова навчальна граната.

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