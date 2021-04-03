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КМДА звернулася до поліції через продаж спецквитків для поїздок у громадському транспорті в інтернеті

Оголошення в мережі з'явилися одразу після початку видачі перепусток.

КМДА звернулася до поліції через продаж спецквитків для поїздок у громадському транспорті в інтернеті
Фото: Макс Требухов

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через оголошення щодо продажу в Інтернеті спецквитків для проїзду у громадському транспорті столиці.

Про це повідомила пресслужба Київради.

“Розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті. І одразу в мережі Інтернет почали з’являтися оголошення про їх продаж”, – йдеться у повідомленні.

У Департаменті наголосили, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

Нагадаємо, київська влада готова видати 400 тисяч спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті під час квітневого локдауну.

Громадський транспорт у Києві працюватиме в режимі спецперевезень з 5 до 16 квітня.

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