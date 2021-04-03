Потерпілий внаслідок вибуху газу у будинку в Одесі помер у лікарні

Потерпілий внаслідок вибуху газу у житловому будинку в Одесі помер у лікарні.

Про це повідомили у ДСНС.

Ще двоє осіб у лікарні – у стані середнього ступеня тяжкості.

Підрозділи ДСНС евакуювали 15 осіб. З аварійного під’їзду будинку тимчасово відселено 34 особи.

“Всього залучалось 98 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 осіб та 11 одиниць техніки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня о 14:39 у Суворовському районі м. Одеса в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням.

Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхами та пошкоджено зовнішню стіну будинку.

22 березня в Одесі під час гасіння пожежі загинув 48-річний командир відділення 8-ї пожежно-рятувальної частини Сергій Гринько.