Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19, - Степанов
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
ГоловнаСуспільствоЖиття

Потерпілий внаслідок вибуху газу у будинку в Одесі помер у лікарні

 З аварійного під’їзду будинку тимчасово відселено 34 особи.

Потерпілий внаслідок вибуху газу у будинку в Одесі помер у лікарні
Фото: ДСНС

Потерпілий внаслідок вибуху газу у житловому будинку в Одесі помер у лікарні.

Про це повідомили у ДСНС.

Ще двоє осіб у лікарні – у стані середнього ступеня тяжкості.

Підрозділи ДСНС евакуювали 15 осіб. З аварійного під’їзду будинку тимчасово відселено 34 особи.

“Всього залучалось 98 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 осіб та 11 одиниць техніки”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня о 14:39 у Суворовському районі м. Одеса в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням.

Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхами та пошкоджено зовнішню стіну будинку.

22 березня в Одесі під час гасіння пожежі загинув 48-річний командир відділення 8-ї пожежно-рятувальної частини Сергій Гринько.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також