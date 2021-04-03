Зайнялися також чагарники на відкритій території.

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу залишків нафтопродуктів та чагарників на відкритій території.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“2 квітня о 20:14 до Надвірнянського районного відділу Управління ДСНС України в Івано-Франківскій області надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в селі Пасічна”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що горять залишки пролитих нафтопродуктів, а також чагарники на відкритій території.

Площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала 50 м.кв. Завдяки оперативності та професійності вогнеборців о 20:52 пожежу було локалізовано та о 21:01 ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, у березні у Закарпатській області рятувальниик гасили пожежу у Долині нарцисів, також горіли 1,5 га сухої рослинності на землях загального користування.