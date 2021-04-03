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Рятувальники попередили про лавини у Карпатах

Небезпека сходження лавин пов'язана з відлигою.

Рятувальники попередили про лавини у Карпатах
Фото: environment.nationalgeographic.com

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області та Івано-Франківської областей.

Про це повідомили у ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 3 квітня, в зв'язку з відлигою, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області міститься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - інформують надзвичайники.

Нагадаємо, у березні рахівські гірські рятувальники шукали цілу ніч сноубордиста, який заблукав у горах в районі полонини Драгобрат.

Закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва, який загубився в районі гори Гемба в ніч з 13 на 14 лютого.

12 березня рятувальники відшукали п’ятьох киян у горах на Закарпатті.

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