Рятувальники попередили про лавини у Карпатах

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області та Івано-Франківської областей.

Про це повідомили у ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 3 квітня, в зв'язку з відлигою, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області міститься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - інформують надзвичайники.

Нагадаємо, у березні рахівські гірські рятувальники шукали цілу ніч сноубордиста, який заблукав у горах в районі полонини Драгобрат.

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12 березня рятувальники відшукали п’ятьох киян у горах на Закарпатті.