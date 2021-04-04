У поліцейських була задача – не пропускати на ринок ні продавців, ні покупців.

Вранці в неділю, 4 квітня, в Миколаєві кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії разом з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок “Колос”.

Про це пише novosti-n.org.

“Близько 9 години ранку на парковці біля супермаркету "Велмарт" заїхали автомобіль КрАЗ і автобус Suzuki з розпізнавальними знаками Національної гвардії. З них вийшли десятки бійців Нацгвардії, які попрямували до ринку “Колос”. Всі входи на речовий ринок були заблоковані поліцейськими і нацгвардійці”, – йдеться у повідомленні.

Один з поліцейських розповів, що у них була задача – не пропускати на ринок ні продавців, ні покупців. До цього часу багато точки вже працювали.

Поліцейські наразі чергують біля “Колоса”. Практично всі точки закриті, однак кілька кіосків все ж працюють попри заборону. Продавці стверджують, що вони працюють “на виніс”. Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки що ніхто не складав.

Разом з тим, на речовому ринку, який розташований на протилежному боці проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає.

Додамо, раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що на підприємства, які працюють, не дивлячись на обмеження, прийде перевірка.

Нагадаємо, від суботи, 3 квітня, в Миколаєві зупинили роботу громадського транспорту у денний час. З понеділка, 5 квітня, школи будуть повністю переведені на дистанційне навчання.

Місто посилило карантинні обмеження ще з 24 березня.