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Росія продовжує нарощувати бойові можливості в ОРДЛО, - розвідка

Агресор посилює взаємодійні з'єднання і частини, дислоковані на території Росії біля українського кордону.

Росія продовжує нарощувати бойові можливості в ОРДЛО, - розвідка
Фото: EADaily

Командування Збройних сил Росії продовжує нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Зокрема, Росія посилює взаємодійні з'єднання і частини, дислоковані на території Росії біля українського кордону. Такі дані ГУ розвідки повідомили у пресслужбі Міноборони

"З початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу ЗС РФ за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів ЗС РФ. У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів кадровими російськими військовослужбовцями", - повідомили розвідники.

Водночас внаслідок недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами зростає кількість безповоротних і санітарних втрат серед російських окупантів. За 4 квітня у одному зі з’єднань противника загинули двоє російських військовослужбовців і один отримав важке поранення у результаті вибуху мін, які зберігались з порушенням заходів безпеки.

Нагадаємо, що 1 квітня військова розвідка заявила про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії.

Крім того, посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Минулої п'ятниці президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. 

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?". 

У понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив з головою українського МЗС Дмитром Кулебою російську військову активність на кордонах із Україною. Він запевнив Україну в підтримці з боку ЄС на тлі російської військової активності. 

У Кремлі тим часом заявили, що РФ не є загрозою Україні, попри перекидання військ до українських кордонів.

Після цього Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями в зв'язку з пересуванням російських військ біля українських кордонів.

6 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подзвонив президенту України Володимиру Зеленському на тлі нарощування Росією військової міці на кордонах.

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