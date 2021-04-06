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Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"

Російський міністр звинуватив Україну в загостренні ситуації на фронті.

Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Фото: facebook.com/MEAINDIA

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями".

Про це він сказав на пресконференції в Нью-Делі після зустрічі з очільником МЗС Індії, коментуючи загострення на фронті в Донецькій і Луганській областях.

"На жаль, кожен раз, коли зустрічається "нормандський формат" в тій або іншій якості, на рівні чи лідерів, представників, співробітників міністерств закордонних справ, ми не бачимо енергійних дій з боку наших французьких і німецьких колег щодо приведення української сторони до тями. А зараз вже занадто багато свідчень того, що це потрібно зробити невідкладно", - заявив Лавров.

Він звинуватив Україну в нарощуванні військової інфраструктури та перекиданні військ до лінії зіткнення, а західні держави - у підтримці дій України.

"Київ перейшов від критики політичних рамок урегулювання кризи на Донбасі до погроз військовими діями. Сподіваюся, що це все-таки допоможе струснути таке милостиве ставлення в європейських столицях і вони зажадають від пана Зеленського виконувати Мінські домовленості в повній мірі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

Сполучені Штати Америки, Великобританія та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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