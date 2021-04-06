Эскалация на Донбассе. Российский контекст

Экономическая ситуация в России ухудшается уже много лет подряд, да и не стоит забывать, что этой осенью пройдут выборы в Госдуму. Сейчас рейтинги партии власти на самой низкой отметке за последние пять лет. Кремлю, увы, нужна победоносная война – одна и маленькая.

В украинском информационном пространстве можно встретить немало спекуляций относительно возможности прямого военного столкновения двух стран. Об этом бессмысленно говорить, так как никто не знает, что у Владимира Путина на уме. Впрочем, очевидно одно: зачастую большую войну начинают в том случае, когда плохо с экономикой и наличествует нестабильная политическая ситуация.

Россия откровенно угрожает эскалацией военного конфликта Украине. Под видом общих с Беларусью учений «Запад 2021» РФ стягивает войска в Крым, а также к регионам, граничащим с украинским Донбассом. Европейские лидеры пытаются умиротворить российское руководство, Пентагон приводит в полную боевую готовность войска в Европе. На фоне кризиса Владимиру Зеленскому впервые с момента вступления в должность звонит президент США Джо Байден .

Фото: EPA/UPG Терминал D международного аэропорта Шереметьево , Москва, 16 января 2021 г.

Проблемы в экономике

Одна из первопричин резкой эскалации российско-украинской войны - это кризис экономики РФ.

Падение российской экономики в 2020 году стало сильнейшим за последние 11 лет (начиная с 2009 года). Согласно обновлённым показателям Росстата, ВВП страны сократился на 3%. Это следствие пандемии коронавируса, санкций и снижения мирового спроса на энергоносители.

В то же время, исходя из прогнозов американского издания Bloomberg, в конце 2021 – в начале 2022 года Россия выйдет к докризисному периоду. Правда, далее её ожидает экономический застой.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия пожертвовала ростом экономики в 2020 году ради здоровья граждан на фоне пандемии. В стране был объявлен локдаун и закрыто множество предприятий.

Более всего пострадала сфера услуг. Значительно упали цены в гостинично-ресторанном бизнесе (-24,1%), в сегменте «культура и спорт» (-11,4%), транспорт (-10,3%), бытовые услуги (-6,8%).

Не лучше обстоят дела и у представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщали аналитики инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», треть опрошенных предпринимателей указала, что их оборот продолжил снижаться. Почти каждая десятая российская компания заявила о риске закрытия. В то же время чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5%. Наиболее убыточными оказались угольная отрасль и общепит.

Фото: EPA/UPG Кафе в Санкт-Петербурге, 17 декабря 2020 г.

В январе 2021 года в Центробанке РФ сообщили, что российская экономика установила негативный рекорд: прямые иностранные инвестиции сократились в прошлом году почти в 20 раз, достигнув практически нулевой отметки. Текущее снижение оказалось наихудшим с 1994 года. Так, по итогам 2020 года зарубежные инвесторы вложили в реальный сектор экономики всего $1,4 млрд против $29 млрд годом ранее.

Однако если ранее министр финансов России отмечал, что в 2020-м всё это было сделано ради здоровья граждан, то в нынешнем году о здоровье россиян власти стараются меньше думать. Да, в Кремле приняли решение о сворачивании карантинных мер, но при этом уменьшили расходы на здравоохранение более чем в два раза – с приблизительно 343 млрд до 183 млрд рублей.

К этому следует добавить ещё несколько важных нюансов. Первый – расходы граждан России в 2020-м сократились на 9% (наивысший показатель за последние пять лет). Второй – инфляция в размере 5,7%. Последнее привело к тому, что впервые с 2016 года было зафиксировано сокращение пенсий в реальном выражении. Ныне каждый пенсионер в России получает около 7 долларов в день. Инфляция привела к значительному удорожанию продукции и снижению покупательной способности граждан. Третье – падение рубля. Соотношение национальной валюты РФ к доллару ныне составляет 76:1. По данным датского Saxo Bank, рубль ослабнет даже в условиях ожидаемого банком роста цен на нефть. Согласно расчётам, доллар может стоить 80, а евро – 96 рублей.

И самое важное, как указывал Путин во время «Прямой линии» в 2019 году, из-за санкций, «начиная с 2014 года, Россия потеряла порядка $50 млрд». Как вы понимаете, спустя два кризисных года эта цифра только увеличилась.

Вероятно, эти неутешительные показатели стали поводом для премьер-министра Михаила Мишустина перенести отчётное выступление в Госдуме 21 апреля. У правительства просто нет понимания, как обеспечить социальную помощь населению. К тому же глава российского правительства ожидает ежегодное обращение президента к Федеральному собранию, которое тоже постоянно переносится.

На этом фоне важно отметить одну очень важную тенденцию. В прошлом году Россия увеличила расходы на оборону на 170 млрд рублей. Сейчас они составляют порядка $47 – $50 млрд (учитывая инфляцию). Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло на 36%, до 26,913 млрд рублей. На разработки нового оружия (прикладные исследования в области национальной обороны) было выделено на 10% больше, чем в 2019 году – 166,9 млрд рублей. Дополнительные десятки миллиардов потратили на содержание спецслужб.

Всё это говорит, во-первых, о том, что благосостояние граждан РФ страны будет ухудшаться, а федеральные расходы увеличиваться. Во-вторых, что экономику России ждут долгие годы застоя. И, в-третьих, что одним из решений нынешнего экономического кризиса Москва, возможно, видит для себя военную кампанию. Отсюда и провокации вдоль украинской границы.

Политическая неразбериха

Один из лучших военные стратегов в истории Карл фон Клаузевиц сказал: «Война есть продолжение политики другими средствами». Нынешняя политическая ситуация в России так же непроста, как и экономическая. Да, в стране случился специфический «трансфер власти»: силовики полностью вытеснили условно либеральную часть в окружении Путина. В то же время российский президент уже получил возможность от Госдумы возглавить страну ещё на 12 лет с момента окончания текущей каденции.

На фоне экономических проблем, с которыми сталкивается обычное население, пандемии, власти проводят избирательную кампанию – 19 сентября 2021 года пройдут выборы в российскую Госдуму. Правящей партии что-то нужно предложить населению. А предложить-то нечего.

Согласно данным «Левада-центра», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, то свой голос за «Единую Россию» отдали бы 27% избирателей. В августе 2016 года этот показатель находился на уровне 31%, в декабре 2019 года – 29%.

Фото: er.ru

Если взять за исходную точку рейтинг среди тех россиян, кто уже определился, за кого будет голосовать, то даже здесь – на фоне постоянных накруток – показатели правящей партии упали на 5% в сравнении с 2017 годом: с 47% до 42%. Последнее – это возможный максимум (при использовании админресурса). А он уже вброшен в виде 50 губернаторов – списочников.

Ясно, что ситуация для Кремля выглядит не очень радужной. Отсюда и активизация «украинской повестки», эскалация конфликта с Украиной. И если вы почитаете последние заявления главы российского парламента, Вячеслава Володина, то поймёте, что «украинская карта» на этих выборах будет разыграна.

Сюда же можно отнести и создание нового проекта – слияние «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду». В состав этого альянса входят пропагандисты и боевики, воевавшие на Донбассе против Украины. Появление такой политсилы доказывает, что Россия будет на государственном уровне нагнетать обстановку. Что она станет (какой была и старая версия) прямой помощницей Кремля. Что Россия готовится к определённой военной операции против нашей страны.

Кстати, здесь нужно добавить один показательный момент: одно из представительств этой новой партии размещено в оккупированном Донецке.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин общается с журналистами во время ежегодной пресс-конференции по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево, Россия, 17 декабря 2020 года

И здесь важно вспомнить слова, недавно сказанные Владимиром Путиным во время встречи с главными редакторами российских СМИ: «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что».

LB.ua уже около года говорит о том, что обновлённая Конституция РФ предоставляет право российскому руководству присоединять ранее захваченные территории в состав России в качестве федеральных земель. Это относится и к оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Ныне под предлогом пандемии возможность въезда и выезда из оккупированной части по факту закрыта Россией. В данный момент продолжается массовая паспортизация населения захваченных украинских территорий. Наличие паспорта привязывается к приобретению различных социальных полисов от РФ, льгот, заработных плат и пенсий. Людям, оставшимся на неподконтрольной Украине части Донбасса, предоставляется специальный идентификационный номер, дающий доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.

Фото: EPA/UPG Жители самопровозглашенной ДНР стоят в очереди на оформление российского паспорта в Донецке, 3 мая 2019.

Всё это говорит о том, что Россия по факту начала ползучее присоединение Донбасса. Довольствуется она ОРДЛО или же попытается расширить зону оккупации – большой вопрос. Однако очевидно одно: один из возможных сценариев, который есть в наличии у Кремля, – это легализация оккупации Донбасса.

Является он обязательным к выполнению? Нет. Слишком большие риски: дополнительные санкции со стороны Запада, падение экономики. Впрочем, это позволит россиянам уничтожить «нормандский формат», ещё более дестабилизировать ситуацию в Украине.

Это – лишь один из возможных сценариев. Говорить о том, что это нереально, нельзя. Мы не понимаем до конца, какова реальная ситуация внутри России. Насколько готовы в Кремле пуститься во все тяжкие. Однако напомню, что в апреле 2014 года все говорили, что Россия готовится к большой войне в Восточной Европе. Тогда же Москва организовывала массовые военные учения. На фоне этих учений, когда уже произошла легализация захвата Крыма, Москва оккупировала части Донбасса. Поэтому ныне ничего исключать нельзя.