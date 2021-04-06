МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці, – CNN
Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці, – CNN
Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж
Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж
США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України
США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
ГоловнаСвіт

Эскалация на Донбассе. Российский контекст

Россия откровенно угрожает эскалацией военного конфликта Украине. Под видом общих с Беларусью учений «Запад 2021» РФ стягивает войска в Крым, а также к регионам, граничащим с украинским Донбассом. Европейские лидеры пытаются умиротворить российское руководство, Пентагон приводит в полную боевую готовность войска в Европе. На фоне кризиса Владимиру Зеленскому впервые с момента вступления в должность звонит президент США Джо Байден.

В украинском информационном пространстве можно встретить немало спекуляций относительно возможности прямого военного столкновения двух стран. Об этом бессмысленно говорить, так как никто не знает, что у Владимира Путина на уме. Впрочем, очевидно одно: зачастую большую войну начинают в том случае, когда плохо с экономикой и наличествует нестабильная политическая ситуация.

Экономическая ситуация в России ухудшается уже много лет подряд, да и не стоит забывать, что этой осенью пройдут выборы в Госдуму. Сейчас рейтинги партии власти на самой низкой отметке за последние пять лет. Кремлю, увы, нужна победоносная война – одна и маленькая.

Терминал D международного аэропорта Шереметьево , Москва, 16 января 2021 г.
Фото: EPA/UPG
Терминал D международного аэропорта Шереметьево , Москва, 16 января 2021 г.

Проблемы в экономике

Одна из первопричин резкой эскалации российско-украинской войны - это кризис экономики РФ. 

Падение российской экономики в 2020 году стало сильнейшим за последние 11 лет (начиная с 2009 года). Согласно обновлённым показателям Росстата, ВВП страны сократился на 3%. Это следствие пандемии коронавируса, санкций и снижения мирового спроса на энергоносители.

В то же время, исходя из прогнозов американского издания Bloomberg, в конце 2021 – в начале 2022 года Россия выйдет к докризисному периоду. Правда, далее её ожидает экономический застой.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия пожертвовала ростом экономики в 2020 году ради здоровья граждан на фоне пандемии. В стране был объявлен локдаун и закрыто множество предприятий.

Более всего пострадала сфера услуг. Значительно упали цены в гостинично-ресторанном бизнесе (-24,1%), в сегменте «культура и спорт» (-11,4%), транспорт (-10,3%), бытовые услуги (-6,8%).

Не лучше обстоят дела и у представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщали аналитики инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково», треть опрошенных предпринимателей указала, что их оборот продолжил снижаться. Почти каждая десятая российская компания заявила о риске закрытия. В то же время чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5%. Наиболее убыточными оказались угольная отрасль и общепит.

Кафе в Санкт-Петербурге, 17 декабря 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Кафе в Санкт-Петербурге, 17 декабря 2020 г.

В январе 2021 года в Центробанке РФ сообщили, что российская экономика установила негативный рекорд: прямые иностранные инвестиции сократились в прошлом году почти в 20 раз, достигнув практически нулевой отметки. Текущее снижение оказалось наихудшим с 1994 года. Так, по итогам 2020 года зарубежные инвесторы вложили в реальный сектор экономики всего $1,4 млрд против $29 млрд годом ранее.

Однако если ранее министр финансов России отмечал, что в 2020-м всё это было сделано ради здоровья граждан, то в нынешнем году о здоровье россиян власти стараются меньше думать. Да, в Кремле приняли решение о сворачивании карантинных мер, но при этом уменьшили расходы на здравоохранение более чем в два раза – с приблизительно 343 млрд до 183 млрд рублей.

К этому следует добавить ещё несколько важных нюансов. Первый – расходы граждан России в 2020-м сократились на 9% (наивысший показатель за последние пять лет). Второй – инфляция в размере 5,7%. Последнее привело к тому, что впервые с 2016 года было зафиксировано сокращение пенсий в реальном выражении. Ныне каждый пенсионер в России получает около 7 долларов в день. Инфляция привела к значительному удорожанию продукции и снижению покупательной способности граждан. Третье – падение рубля. Соотношение национальной валюты РФ к доллару ныне составляет 76:1. По данным датского Saxo Bank, рубль ослабнет даже в условиях ожидаемого банком роста цен на нефть. Согласно расчётам, доллар может стоить 80, а евро – 96 рублей.

И самое важное, как указывал Путин во время «Прямой линии» в 2019 году, из-за санкций, «начиная с 2014 года, Россия потеряла порядка $50 млрд». Как вы понимаете, спустя два кризисных года эта цифра только увеличилась.

Вероятно, эти неутешительные показатели стали поводом для премьер-министра Михаила Мишустина перенести отчётное выступление в Госдуме 21 апреля. У правительства просто нет понимания, как обеспечить социальную помощь населению. К тому же глава российского правительства ожидает ежегодное обращение президента к Федеральному собранию, которое тоже постоянно переносится.

На этом фоне важно отметить одну очень важную тенденцию. В прошлом году Россия увеличила расходы на оборону на 170 млрд рублей. Сейчас они составляют порядка $47 – $50 млрд (учитывая инфляцию). Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло на 36%, до 26,913 млрд рублей. На разработки нового оружия (прикладные исследования в области национальной обороны) было выделено на 10% больше, чем в 2019 году – 166,9 млрд рублей. Дополнительные десятки миллиардов потратили на содержание спецслужб.

Всё это говорит, во-первых, о том, что благосостояние граждан РФ страны будет ухудшаться, а федеральные расходы увеличиваться. Во-вторых, что экономику России ждут долгие годы застоя. И, в-третьих, что одним из решений нынешнего экономического кризиса Москва, возможно, видит для себя военную кампанию. Отсюда и провокации вдоль украинской границы.

Политическая неразбериха

Один из лучших военные стратегов в истории Карл фон Клаузевиц сказал: «Война есть продолжение политики другими средствами». Нынешняя политическая ситуация в России так же непроста, как и экономическая. Да, в стране случился специфический «трансфер власти»: силовики полностью вытеснили условно либеральную часть в окружении Путина. В то же время российский президент уже получил возможность от Госдумы возглавить страну ещё на 12 лет с момента окончания текущей каденции.

На фоне экономических проблем, с которыми сталкивается обычное население, пандемии, власти проводят избирательную кампанию – 19 сентября 2021 года пройдут выборы в российскую Госдуму. Правящей партии что-то нужно предложить населению. А предложить-то нечего.

Согласно данным «Левада-центра», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, то свой голос за «Единую Россию» отдали бы 27% избирателей. В августе 2016 года этот показатель находился на уровне 31%, в декабре 2019 года – 29%.

Фото: er.ru

Если взять за исходную точку рейтинг среди тех россиян, кто уже определился, за кого будет голосовать, то даже здесь – на фоне постоянных накруток – показатели правящей партии упали на 5% в сравнении с 2017 годом: с 47% до 42%. Последнее – это возможный максимум (при использовании админресурса). А он уже вброшен в виде 50 губернаторов – списочников.

Ясно, что ситуация для Кремля выглядит не очень радужной. Отсюда и активизация «украинской повестки», эскалация конфликта с Украиной. И если вы почитаете последние заявления главы российского парламента, Вячеслава Володина, то поймёте, что «украинская карта» на этих выборах будет разыграна.

Сюда же можно отнести и создание нового проекта – слияние «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду». В состав этого альянса входят пропагандисты и боевики, воевавшие на Донбассе против Украины. Появление такой политсилы доказывает, что Россия будет на государственном уровне нагнетать обстановку. Что она станет (какой была и старая версия) прямой помощницей Кремля. Что Россия готовится к определённой военной операции против нашей страны.

Кстати, здесь нужно добавить один показательный момент: одно из представительств этой новой партии размещено в оккупированном Донецке.

Владимир Путин общается с журналистами во время ежегодной пресс-конференции по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево, Россия, 17 декабря 2020 года
Фото: EPA/UPG
Владимир Путин общается с журналистами во время ежегодной пресс-конференции по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево, Россия, 17 декабря 2020 года

И здесь важно вспомнить слова, недавно сказанные Владимиром Путиным во время встречи с главными редакторами российских СМИ: «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что».

LB.ua уже около года говорит о том, что обновлённая Конституция РФ предоставляет право российскому руководству присоединять ранее захваченные территории в состав России в качестве федеральных земель. Это относится и к оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Ныне под предлогом пандемии возможность въезда и выезда из оккупированной части по факту закрыта Россией. В данный момент продолжается массовая паспортизация населения захваченных украинских территорий. Наличие паспорта привязывается к приобретению различных социальных полисов от РФ, льгот, заработных плат и пенсий. Людям, оставшимся на неподконтрольной Украине части Донбасса, предоставляется специальный идентификационный номер, дающий доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.

Жители самопровозглашенной ДНР стоят в очереди на оформление российского паспорта в Донецке, 3 мая 2019.
Фото: EPA/UPG
Жители самопровозглашенной ДНР стоят в очереди на оформление российского паспорта в Донецке, 3 мая 2019.

Всё это говорит о том, что Россия по факту начала ползучее присоединение Донбасса. Довольствуется она ОРДЛО или же попытается расширить зону оккупации – большой вопрос. Однако очевидно одно: один из возможных сценариев, который есть в наличии у Кремля, – это легализация оккупации Донбасса.

Является он обязательным к выполнению? Нет. Слишком большие риски: дополнительные санкции со стороны Запада, падение экономики. Впрочем, это позволит россиянам уничтожить «нормандский формат», ещё более дестабилизировать ситуацию в Украине. 

Это – лишь один из возможных сценариев. Говорить о том, что это нереально, нельзя. Мы не понимаем до конца, какова реальная ситуация внутри России. Насколько готовы в Кремле пуститься во все тяжкие. Однако напомню, что в апреле 2014 года все говорили, что Россия готовится к большой войне в Восточной Европе. Тогда же Москва организовывала массовые военные учения. На фоне этих учений, когда уже произошла легализация захвата Крыма, Москва оккупировала части Донбасса. Поэтому ныне ничего исключать нельзя.

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також