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Робимо апаратний манікюр вдома

Для того, щоб виконати бездоганний манікюр зовсім не обов'язково відвідувати салон краси. Фрезер допоможе підтримувати ідеальну форму нігтів в домашніх умовах.

Це електричний прилад, який виконує корекцію, модифікацію і вирівнювання нігтьової пластини, делікатно видаляє кутикулу. Його використання характерно для апаратного манікюру. Це швидкий і безпечний спосіб довести свої нігті до ладу. Серед його переваг:

  • можливість швидкої і якісної обробки пластин без використання традиційних інструментів;

  • дає хороші результати навіть при дуже сухій шкірі і підходить тим, у кого швидко відростає кутикула;

  • достатньо виконувати процедуру двічі на місяць;

  • така технологія перешкоджає розшарування, розгладжує пластини і надає їм блиск.

Для виконання цієї процедури в домашніх умовах необхідний фрезер. Користувач тримає в руці ручку (приєднана до блоку живлення) з обертовим валом, на кінці якого встановлюються різні насадки. Пристрій може бути доповнено педалями для включення-виключення і регулювання швидкості. Але їх наявність не є пріоритетним в домашньому застосуванні, оскільки всі необхідні для регулювання важелі і кнопки знаходяться на блоці живлення.

Поки ви освоюєте пристрій, можливо виконання комбінованої обробки з застосуванням ножиць, кусачок, пилок, лопаток. Але надалі з усіма поставленими завданнями буде справлятися фрезер для манікюру, котрий можна купити онлайн. Прилад може бути укомплектований такими насадками:

  • голкоподібний необхідна для видалення кутикули;

  • усічена опрацьовує валики біля нігтів;

  • циліндрична розгладжує нерівності;

  • кулеподібний шліфує нігті і додає їм форму;

  • округла (з бавовни, повсті, силікону) виконує фінішне полірування.

Фрезер: основні характеристики

При підборі моделі враховуємо подальше застосування – тільки для себе або плануєте виконувати апаратний манікюр на професійному рівні. Основні параметри:

  • Потужність. Для обробки нігтів на руках досить 30-60 Вт, але якщо пристрій буде використовуватися і для педикюру, то цей показник збільшується до 35-60 Вт.

  • Швидкість обертання. Для домашнього застосування досить 25000 об / хв.

  • Конструкція ручки. Цей елемент повинен бути розбірним. Тільки в цьому випадку є можливість заміни окремих елементів.

  • Електродвигун. У безколекторному встановлені датчики, а в колекторному – щітки. Прилади з першої групи працюють безшумно, а з другої створюють досить багато пилу, але для домашнього застосування цілком підходять, а їх недоліки повністю компенсуються помірною ціною.

Купити фрезер для манікюру зі швидкою, безкоштовною доставкою можна в мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP.

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