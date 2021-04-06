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На Благовіщення в Україні дощі та мокрий сніг, уночі - заморозки

Холодна погода збережеться й 8 квітня.

На Благовіщення в Україні дощі та мокрий сніг, уночі - заморозки
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби, 7 квітня, у південно-східній частині країни, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні, вночі та вранці значні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На решті території України 7 квітня пройде мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями очікується налипання мокрого снігу. Вдень у центральних областях місцями значні опади. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-9° тепла.

У Карпатах - сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в середу часом мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

У четвер, 8 квітня, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму пройдуть невеликі дощі. На решті території - невеликий мокрий сніг і дощ, лише вночі в західних, удень у більшості південних та центральних областей без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, уночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму 1-6° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, на заході - 0-5° морозу; вдень в Україні 5-10° тепла.

У Карпатах - невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві - вночі невеликий мокрий сніг, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі приблизно 0°, удень 7-9° тепла.

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