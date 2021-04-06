​Окупанти обстріляли Невельське з мінометів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Також один військовослужбовець загинув внаслідок підриву автомобілю.

У штабі запевнили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак. Ввечері того ж дня біля Золотого-4, на Луганщині, бойовики вбили військового ЗСУ Віктора Гелебранта з Краснокутська.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.

Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.