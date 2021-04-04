Стало відоме ім’я українського військового, який загинув вчора біля Шумів

Він загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня неподалік селища Шуми Донецької області загинув головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892 Сергій Сулима.

Про це у Facebook повідомив міський голова Луцька Ігор Полішук.

"Вчора в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович, 1980 р.н., головний сержант гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять", - написав Поліщук.

Нагадаємо, 3 квітня, неподалік селища Шуми Донецької області загинув військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Як повідомилиу пресцентрі ООС, відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, внаслідок якого військовий отримав бойове травмування, несумісне з життям.