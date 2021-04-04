Від ковіду помер головний лікар міської лікарні Харкова

Ковід загострив його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер.

Головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер сьогодні, 4 квітня, після тривалої хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Борис Менкус захворів на коронавірус у жовтні 2020 року. Ковід загострив його хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер.

Як повідомили "Укрінформу" у лікарні №18, лікар на момент смерті перебував у комі, і цей стан тривав кілька місяців.

"Багатопрофільна лікарня №18 почала приймати хворих на коронавірус у жовтні 2020 року, і Менкусу ще довелося шукати медперсонал. Тоді ж він прооперував хворого, в якого пізніше виявили коронавірус. У результаті лікар сам інфікувався. Хвороба ускладнила його хронічні захворювання. Було зроблено все, що тільки можливо, але, на жаль, смерть перемогла", - додали у лікарні.

Борис Менкус працював у міській лікарні №18 з 1978 року - спочатку лікарем-хірургом, потім начмедом. З 2005 року був головним лікарем медичного закладу.

У Бориса Менкуса залишилася сім'я, двоє синів, молодший з яких навчається у Харківському національному медичному університеті.

Нагадаємо, у Львові внаслідок ускладнень від коронавірусу померла відома художниця Вікторія Ковальчук.